У Держдумі вважають, що російські компанії можуть самостійно захиститися від безпілотних літальних апаратів, закупивши на свої об'єкти недорогі засоби боротьби з безпілотниками.

Російським компаніям слід закуповувати системи протиповітряної оборони (ППО) для боротьби з дронами, оскільки засоби Міноборони "зосереджені на прикритті важливих державних і військових об'єктів".

Про це заявив глава комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, повідомляє видання The Moscow Times.

"Є досить недорогі засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, які кожна поважаюча себе корпорація може закупити і поставити на свої об'єкти", - пояснив він.

Відео дня

За словами Картаполова, зони розташування російських ППО відомі і розвідці НАТО, і українським військовим.

"Тобто вони приблизно знають, де наші засоби ППО знаходяться, і запустити безпілотник по маршруту, щоб він пройшов не тільки огинаючи рельєф, а й обходячи ці ж райони протиповітряної оборони, цілком можливо", - зазначив Картаполов.

Установка ППО в Росії-Новини

У російській столиці посилюють протиповітряну оборону. У Москві встановили ще одну систему ППО - прямо біля станції метро.

Нещодавно в Москві на дахах адміністративних будівель почали розміщувати самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1".

Вас також можуть зацікавити новини: