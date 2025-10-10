Гібридна війна РФ проти Європи помітно посилилася за час її повномасштабного вторгнення в Україну.

Європі потрібно визнати реальність "гібридної війни", оскільки серія інцидентів, що сталася, була частиною скоординованої кампанії з ослаблення Євросоюзу.

З такою заявою виступила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише CNBC. Зазначається, що вторгнення російських дронів у повітряний простір європейських країн, кібератаки і втручання у вибори - лише деякі приклади гібридної війни проти Європи.

"Не помиляйтеся - це частина тривожної картини зростаючих загроз... Це гібридна війна, і ми повинні поставитися до неї дуже серйозно", - підкреслила фон дер Ляєн.

Видання зазначило, що хоча глава Єврокомісії не сказала, що за цими провокаціями стоїть Кремль, вона зазначила, що очевидно, що "Росія хоче посіяти розбрат".

CNBC пояснив, що таке гібридна війна. "Простіше кажучи, це спосіб вести військові дії, не створюючи видимості їх ведення", - написало видання.

Усталеного визначення гібридної війни не існує, але експерти в галузі оборони сходяться на думці, що, по суті, вона є поєднанням традиційних військових методів із більш підривною або нестандартною тактикою, покликаною дезорганізувати та відволікти противника.

Зазначається, що останнім часом країни Балтії, а також Румунія і Польща все частіше піддаються гібридним атакам. Ці інциденти охоплюють як саботаж об'єктів енергетичної та телекомунікаційної інфраструктури, наприклад, підводних кабелів, так і короткочасне проникнення російських літаків або підводних човнів у повітряний простір або акваторію країн НАТО.

Низка європейських чиновників звинуватили Росію в усьому цьому, але національна влада визнає, що знайти переконливі докази російської участі складно.

Згідно зі звітом геополітичної та розвідувальної служби Dragonfly, гібридна війна РФ проти Європи помітно розширилася за час її війни з Україною.

Загалом у звіті задокументовано 219 випадків російської гібридної війни в Європі з 2014 року, включно з диверсіями, убивствами та електромагнітними атаками, такими як глушіння GPS. Із цих інцидентів 86% сталися з початку 2022 року, і майже половина (46%) припала тільки на 2024 рік.

У доповіді наголошується, що країни Балтії, Фінляндія, Німеччина, Норвегія, Польща і Великобританія, ймовірно, залишаться основними цілями у зв'язку з їхньою рішучою підтримкою України.

"Гібридні атаки, вочевидь, можуть статися де завгодно - кабелі в Балтійському морі, атаки на наші IT-системи, безпілотники, які можуть літати над деякими нашими країнами - все це свідчить про те, що існує певна провокація, до якої ми маємо ставитися серйозно. Я не хочу, щоб ми воювали з Росією... але ми повинні серйозно ставитися до загроз", - заявив прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден і додав, що "ми хочемо сказати Росії", що в неї "немає жодних шансів завоювати Європу".

Гібридна війна Росії

Російські безпілотники та їхній тіньовий флот розгортають кампанію, спрямовану на створення збоїв у повітряному просторі та на морських шляхах Європи, і масштаб операцій прискорився після атаки безпілотників на Польщу 9-10 вересня.

У зв'язку з цим екс-розвідник Джордж Джанджалія назвав 5 способів покарати Росію.

