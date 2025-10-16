Мерц звинуватив Росію в спробах дестабілізувати ситуацію в Німеччині на Європі.

Уряд Німеччини планує реагувати на гібридну війну Росії новим комплексним планом дій щодо протидії гібридним загрозам, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в четвер, 16 жовтня, в своїй заяві, пише Der Standard.

Видання вказує, що нова Рада національної безпеки обговорить такий план дій через кілька днів на своєму установчому засіданні.

Мерц звинуватив Росію в спробах дестабілізувати Німеччину та Європу за допомогою саботажу, шпигунства, вбивств, кібератак і цілеспрямованої дезінформації. Видання додало, що промовивши слова "в тому числі з ваших лав", канцлер Німеччини дивився на фракцію правопопулістської партії AfD.

"Ми підтримуватимемо мужню оборону України стільки, скільки буде потрібно", - також заявив Мерц.

Зазначається, що на найближчому засіданні Європейської ради буде обговорено, як можна ще більше посилити тиск на Росію, щоб вона розпочала мирні переговори з Україною. Окрім цього, це відбудеться на додаток до обговорення 19-ого пакету санкцій проти Росії.

Каецлер Німеччини вніс пропозицію використати заморожені активи Російського центрального банку для надання Україні безвідсоткових кредитів на загальну суму 140 мільярдів євро.

Мерц уточнив, що ці кошти повинні бути спрямовані виключно на фінансування військового обладнання. Україна повинна буде повернути цей кредит тільки, якщо Росія виплатить їй репарації.

Як пише ще одне німецьке видання Tagesschau, ще канцлер Німеччини під час свого виступу в Бундестазі зазначив, що розпочавши гібридну війну, російський диктатор сильно "прорахувався".

"Путін прорахувався. Ми не дамо себе залякати. Ми будемо захищатися від цього", - сказав він.

Росія та Німеччина: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що, на його думку, за багатьма дронами, поміченими над Німеччиною, стоїть Росія. Це також стосується й тих безпілотників, що порушили роботу десятків рейсів і затримали понад 10 000 пасажирів в аеропорту Мюнхена. Мерц зазначив, що частота вторгнень у повітряний простір Європи безпрецедентна навіть порівняно з часами холодної війни. Водночас, за його словами, жоден з помічених БпЛА не мав озброєння, вони виконували розвідувальні польоти.

Також ми писали, що обізнані джерела розповіли Kyiv Post, що президент США Дональд Трамп може ухвалити рішення стосовно передачі Україні ракет "Томагавк". Цей крок голови Білого дома стретегічно розрахований не лише на посилення оборони України, а й на те, щоб заохотити наслідувати цей приклад нерішучих європейських союзників. Зокрема, мова йде про Німеччину, яка має ракети Taurus. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про намір обговорити з президентом США Дональдом Трампом "спільні зусилля, спрямовані також на те, щоб допомогти припинити війну в Україні".

