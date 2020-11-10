У ніч на 10 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.

У Нагірний Карабах вилетіли літаки з російськими "миротворцями" на борту (військові 15-ї ОМСБр). Росіяни займатимуть регіон згідно з мирним договором про припинення бойових дій між Вірменією та Азербайджаном.

Читайте такожТільки росіяни: у Кремлі сказали, що турецьких миротворців у Карабасі не буде

Як пише волонтер-розслідувач з організації InformNapalm Іраклі Комахідзе на своїй сторінці в Facebook, військові 15-ї ОМСБр брали участь у захопленні Криму та окупації частини Донбасу.

Він нагадав, що з грудня 2005 року по листопад 2008 року "миротворча" бригада перебувала в зоні т.зв. грузино-абхазького конфлікту. Брала участь у російській агресії проти Грузії в серпні 2008 року.

"З 2014 року 15 "миротворча" засвітилася в операції з анексії Криму і пізніше в бойових діях на Донбасі, про що є чимало документальних підтверджень", - наголосив Комахідзе.

Мирна угода щодо Карабаху: що відомо

10 листопада вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.

У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії та Туреччини.

Жителі Єревану, які протестували проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі, прорвали оточення й увірвалися в будівлю уряду Вірменії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко