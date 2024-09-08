Ходжес вважає, що західні санкції врешті-решт призведуть до падіння Путіна, оскільки російські олігархи вкрай незадоволені такими обмеженнями.

Олігархи з найближчого оточення російського лідера Володимира Путіна можуть ополчитися на нього і позбавити його влади, якщо він відмовиться припинити війну в Україні. Як заявив The Sun колишній командувач армією США генерал-лейтенант Бен Ходжес, коли в російських олігархів закінчаться гроші, зникне і їхня лояльність до Путіна.

На початку вторгнення Росії в Україну Захід запровадив жорсткі санкції проти багатьох російських олігархів. Їм заборонили виїжджати за кордон, а їхні активи заморозили, що призвело до зриву багатьох їхніх міжнародних бізнес-угод, унаслідок чого вони залишилися без засобів до існування. Ходжес вважає, що ці санкції, які діють і донині, можуть стати вирішальним фактором для падіння Путіна, оскільки олігархи вкрай незадоволені такими обмеженнями.

"У якийсь момент олігархи, ближнє коло, повинні втомитися від усіх обмежень, накладених на них, зокрема на їхні статки. У якийсь момент вони скажуть: "Я не можу поїхати до коханки на Адріатику. Я більше не можу відправляти своїх дітей до школи в Лондоні або Стенфорді. І тоді, я думаю, потенційно щось станеться", - вважає він. Відео дня

Ходжес вважає, що потрібно продовжувати тиск на Росію та її олігархів.

"Ми повинні ізолювати Росію дипломатично, економічно, політично і у військовому відношенні від решти світу. Поразка Росії має бути нашою стратегічною метою, а це означає, що ми зробимо все необхідне для її досягнення", - говорить він.

Ще один спосіб повалити Путіна, на думку Ходжеса, - це налаштувати проти нього його власних громадян.

У березні Путін набрав 87 відсотків голосів на президентських виборах. Але якщо довіра до багаторічного лідера почне слабшати, то зміни можуть відбутися дуже швидко.

"Російський народ повинен сам вирішити, коли з нього вистачить. У Росії ви не побачите таких протестів на вулицях, як у Мінську або навіть у столиці Ірану Тегерані. І я думаю, що в якийсь момент це зміниться. Я не знаю, коли вони остаточно зламаються", - зазначив він.

Плани Путіна у війні в Україні

Як писало видання Foreign Policy, щодо України Путіна неможливо переконати, він не зупиниться, незважаючи ні на які санкції Заходу. Тому є тільки один життєздатний варіант припинення війни в Україні на умовах, прийнятних для Заходу і Києва: "перечекати Путіна".

Неважливо, чи піде Путін добровільно, чи помре, чи його витіснять - тільки коли він більше не буде при владі, може розпочатися справжня робота зі сталого врегулювання війни в Україні, вважає видання.

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