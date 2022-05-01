Це сталося на тлі розгляду Швецією та Фінляндією можливості вступу до НАТО.

Російський літак Ан-30 порушив повітряний простір Швеції.

Інцидент стався пізно ввечері у п’ятницю в Балтійському морі недалеко від острова Борнхольм, повідомляє прес-служба ЗС країни.

Ан-30 – літак повітряного спостереження та аерофотозйомки, який використовується у військовій авіації для повітряної розвідки.

Літак пролетів у напрямку повітряного простору Швеції і ненадовго ввійшов у нього, перш ніж покинути район.

Шведські Військово-повітряні сили підняли у небо винищувачі, які сфотографували літак росіян.

Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст, коментуючи інцидент суспільному мовнику, назвав дії РФ "неприйнятними" і "непрофесійними", цитує AP.

Це сталося на тлі розгляду Швецією та Фінляндією можливості вступу до НАТО після того, як Росія вторглася на територію України.

Москва попередила, що такий крок буде мати наслідки, не уточнивши деталі.

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