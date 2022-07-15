У Міноборони РФ радять "масштабувати" ракетні удари по Україні.

Російські пропагандисти відкрито закликали знищувати українські мости у відповідь на постійні атаки ЗСУ по складах окупантів у Херсонській області.

Про це йшлося в ефірі пропагандистського "Росія 1".

Член Громадської ради при Міноборони Росії Ігор Коротченко заявив, що пора знищувати мости через Дніпро.

В уяві Коротченка, Збройні сили обстрілюють не російські позиції в окупованому Херсоні, а "Росію": "Бо Херсонська область - це Росія. Запорізька область - це Росія. Харківська область - це Росія. Одеса, Миколаїв - це Росія. Вони стріляють по нас".

"І найрадикальніший і простий спосіб вирішити проблему з поставками західного озброєння, - продовжив пропагандист, - знищити всі ключові об'єкти залізничної інфраструктури на заході, звідки йде трансфер з Польщі, і на півдні, звідки йде трансфер з Румунії. Настав час обрушити мости в Дніпро".

"За кожен український удар по Херсону, Новій Каховці один з мостів повинен бути обрушений в Дніпро", - сказав він.

Російський чиновник додав, що "не треба соромитися це робити. Це легітимні військові цілі".

Більш того, Коротченко обурився "західними візитерами", які "безбоязно приїжджають" до Києва: "Вони повинні боятися - по-перше. А по-друге - вони повинні позбутися фізичної можливості перебувати в Київ як по повітрю, так і по залізничному транспорту".

На його думку, "масштабування ракетних високоточних ударів" нібито зможе змусити українську владу "капітулювати".

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська російські війська взяли, за словами представників військово-політичного керівництва РФ, "оперативну паузу". Проте наступ ворога на сході України продовжується.

14 липня ЗСУ успішно відбили одразу кілька спроб штурму противника на Донбасі й на півдні.

На Харківському напрямку росіяни, як і раніше, намагаються утримати зайняті позиції та не допустити вихід української армії на українсько-російський кордон.

Водночас різке перенесення бойових дій знову у Київську область неможливе, запевнив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

ЗСУ відновили контроль над вже 44 населеними пунктами Херсонської області. Разом з тим велика частина області все ще знаходиться під тимчасовою окупацією.

У четвер, 14 липня, ворог вкотре вчинив воєнний злочин, випустивши по цивільній інфраструктурі Вінниці ракети "Калібр". Станом на вечір четверга було відомо про 23 загиблих (в тому числі трьох дітей).

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