Свириденко повідомила про початок виплат оновленої допомоги на дітей: хто отримає гроші

В Україні розпочалися виплати "дитячої допомоги". Зокрема для 1370 людей почали надходити кошти за програмою "єЯсла", повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Виплата становить 8 тисяч гривень щомісяця при виході на роботу матері, батька чи опікуна, після того, як дитині виповнився 1 рік. Кошти можна використати для оплати няні, асистента чи садочка", - зазначила вона.

Спецрахунки для отримання цих коштів вже можна відкрити в "Ощадбанку".

Також, за словами прем’єрки, понад 46 тисяч родинам перераховані виплати по догляду за дитиною до 1 року, які з початку цього року складають 7 тисяч гривень на місяць.

"Уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через "Дію". Отримання допомоги по догляду за дітьми має бути максимально простим, зрозумілим та зручним для родин", - наголосила Свириденко.

Виплати на дітей в Україні - останні новини

З 1 січня 2026 року в Україні діє новий порядок виплат державної допомоги родинам з дітьми. Зокрема, одноразова виплата при народженні дитини складає 50 000 грн. Також передбачається виплата за програмою "єЯсла" - підтримка для догляду за дитиною від 1 до 3 років - 8000 грн щомісяця. Вона надаватиметься тим, хто почав працювати на повний робочий день після досягнення дитиною одного року. Крім того, передбачаються додаткові 7 тисяч гривень на місяць для вагітних жінок, які офіційно не працюють.

В лютому стало відомо, що багато українців зіткнулися із затримками при оформленні "дитячих" виплат, які підвищили з 1 січня. У Пенсійному фонді повідомили, що з початку 2026 року отримали уже багато звернень – тільки за січень до установи надійшло 96 тисяч заяв на різні види допомог.

