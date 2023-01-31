Внесення до "чорного списку" передбачає заходи експортного контролю.

Сім компаній з Ірану потрапили до "чорного списку" Міністерства торгівлі США. Їх викрили у сприянні Збройним силам і військово-промисловому комплексу Російської Федерації.

Зазначається, що під санкції потрапили кілька підприємств авіаційної промисловості та ВПС Корпусу вартових ісламської революції.

"Ці сім організацій, як було встановлено урядом США, діяли проти інтересів національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів, сприяючи Збройним силам Росії та її військово-промисловому комплексу", - йдеться у документі з Федерального реєстру США.

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Варто зазначити, що внесення до "чорного списку" передбачає заходи експортного контролю.

Роль Ірану у війні проти України - що відомо

Тегеран зайняв щодо України вкрай дивну позицію. Іранська влада продала Москві патію дронів-камікадзе, які росіяни використовують для удару по мирних містах України та об'єктах енергетичній інфраструктурі. В результаті застосування іранських дронів гинуть мирні українці.

Пізніше з'явилася інформація, що Росія хоче закупити у Ірану балістичні ракети. У свою чергу спікер Повітряних сил полковник Юрій Гнат заявив, що Українська ППО не може протидіяти балістичним і зенітним ракетам ворога, які летять по балістичній траєкторії. У зв'язку з цим залишається загроза отримання Росією іранських балістичних ракет.

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