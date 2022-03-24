Польська влада "закрила" російські гроші через фінансування тероризму.

Польська влада заблокувала рахунки в банках, які мають відношення до посольства Російської Федерації. Причиною стало фінансування тероризму.

Про це заявив російський посол Сергій Андрєєв в ефірі пропагандистського Першого каналу.

"Я підняв питання, що з кінця лютого заблоковані наші рахунки. Причому - про це я раніше не говорив, але додам цікаву деталь - рахунки були заблоковані за рішенням спочатку Мінфіну, а потім рішенням польського прокурора на тій підставі, що кошти з цих наших рахунків нібито можуть використовуватися для відмивання незаконно отриманих коштів або для фінансування тероризму", - заявив Андрєєв.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглися на територію України, ворог бомбив як військові об'єкти, так і мирні населені пункти. Зокрема, бомбив противника не раз падали на Київ, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв і Харків.

23 березня стало відомо, що представник Агентства внутрішньої безпеки Польщі Станіслав Жарін заявив, що влада країни склала список з 45 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Їх депортують з Польщі.

Крім того, сейм Польщі рішуче засудив акти геноциду в Україні, а президента Володимира Путіна оголосили військовим злочинцем.

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