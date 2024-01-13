"Пропагандою" виявився музичний відеокліп, знятий ще в 1999 році.

Таганський районний суд Москви оштрафував на 1 мільйон рублів холдинг "Ред медіа", що належить "Газпрому", за "пропаганду ЛГБТ" у музичному відеокліпі 25-річної давнини. Про це повідомляє видання "Верстка".

Як випливає з матеріалів справи, штраф був накладений на телеканал "Ля-мінор ТВ", що входить до складу холдингу, за показ кліпу "Город" групи "Танцы минус" в ефірі каналу 24 липня 2023 року. Але "правопорушення" помітили аж через два місяці – наприкінці вересня.

У 4-хвилинному кліпі, знятому ще в 1999 році, російським "правоохоронцям" не сподобався 9-секундний фрагмент з поцілунком двох дівчат. Цей відрізок був кваліфікований як "сцени невербальної взаємодії двох осіб однієї біологічної статі (жіночої)" і "жести ласки і тактильні жести, а також сцени поцілунків двох осіб однієї біологічної статі".

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Сторона захисту намагалася напирати на те, що кліп "не містить сцен сексуальних стосунків між представниками однієї статі, а пропагує любов до Росії та її міст – Санкт-Петербурга та Москви". Але суддя порахував, що дівчата в кліпі – лесбійки, а тому кліп порушує закон.

У Росії заборонена "пропаганда" одностатевого кохання

У Росії з 2013 року діє закон про заборону "пропаганди ЛГБТ" з адміністративними штрафами за його порушення. Спочатку він забороняв "пропаганду ЛГБТ" тільки серед неповнолітніх, але в 2022 році закон посилили, і під заборону потрапило поширення будь-якої інформації, яка на думку влади Росії "пропагує нетрадиційні сексуальні відносини, педофілію або зміну статі".

Але на цьому Кремль не заспокоївся. Влітку 2023 року росіянам законодавчо заборонили міняти стать, а восени - повністю заборонили "рух ЛГБТ", визнавши його "екстремістським".

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