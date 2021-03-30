Санкції передбачають замороження активів і заборону на торговельні операції в Канаді.

Канада запровадила нові санкції проти двох громадян Росії й чотирьох компаній через їхню причетність до спорудження Керченського моста.

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"Міністр закордонних справ Марк Гарно сьогодні оголосив нові санкції проти двох фізосіб і чотирьох організацій... у відповідь на незаконну анексію Росією Автономної республіки Крим", - йдеться в повідомленні канадського МЗС.

Під санкції потрапили "Крымская первая страховая компания", "Крымская железная дорога", "Ленпромтранспроект" і "Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск", а також гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін.

Відзначається, що обмежувальні заходи передбачають замороження активів і заборону на торговельні операції в Канаді.

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Автор: Людмила Жерновська