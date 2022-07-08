Володимир Путін заявив, що в Росії повинні вживати заходів щодо усунення можливих загроз

Президент Російської Федерації Володимир Путін визнав негативнй вплив санкцій на економіку. Він закликав російські компанії вже готуватися до нафтового ембарго.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави Кремля.

"Я бачу, деякі колеги вже так дещо поверхово починають ставитися до заходів, які ми повинні приймати щодо усунення можливих загроз. Мовляв, наплювати на них, на ці санкції, пішли вони подалі, все вже в минулому, ми з усім впоралися і відчуваємо себе впевнено. Так, ми і повинні відчувати себе впевнено, але ризики ми повинні бачити", - заявив Путін.

При цьому він вказав, що обсяги виробництва нафти ростуть і з початку року рівень видобутку перевищив показник попереднього року на 3,5%. У зв'язку з цим Росія буде нарощувати інфраструктуру для експорту газу і нафти на південь і Схід.

Крім того, Путін визнав, що видобуток газу в січні-травні скоротився на 2%, але ситуація в російському паливно-енергетичному комплексі залишається стабільною.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними видання Bloomberg, лідери країн "Великої сімки" розглянуть можливість введення граничних цін на російські енергоносії. На такій ініціативі наполягав прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Тим часом кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк стверджуючи, що ЄС планує підготувати сьомий пакет санкцій проти РФ приблизно до кінця липня. Однак він не буде зачіпати газ і атомну енергетику. А головним обмеженням стане ембарго на золото.

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