Обмежувальні заходи будуть черговим кроком, спрямованим на позбавлення Москви доступу до отримання критичних матеріалів, потрібних для зміцнення її воєнного і технологічного секторів.

У Сполучених Штатах Америки планують запровадити санкції проти близько 200 фізичних і юридичних осіб з Російської Федерації.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнане джерело. Зокрема, адміністрація президента Джо Байдена на цьому тижні має запровадити нові санкції проти близько 200 російських осіб і установ з метою посилити санкційний режим проти РФ через рік після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначається, що поява нових санкцій відбувається у той момент, коли Вашингтон і його союзники, особливо у Європі, шукають нові шляхи, аби відрізати доступ Москви до критичних матеріалів, спрямованих на зміцнення її воєнного і технологічного секторів.

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Новий санкційний пакет представлять Міністерство фінансів і Державний департамент США. Передбачаються обмежувальні заходи проти російських губернаторів і членів родин чиновників. Також вони поширюватимуться на різні товари, які можуть застосовуватися в оборонному секторі та технологічні компанії. Крім того, обмеження будуть спрямовані проти тих, хто сприяє ухиленню від санкцій, запроваджених раніше.

Санкції проти Росії

Як відомо, від початку повномасштабної війни Євросоюз запровадив проти РФ дев'ять пакетів санкцій. Сьогодні вони продовжили термін дій санкцій, запроваджених через окупацію територій України.

Десятий пакет планують прийняти до річниці повномасштабної війни. За даними ЗМІ, у нього можуть увійти росіяни, які сприяють масовому викраденню дітей з України, банки та пропагандисти.

15 листопада США запровадили санкції проти глобальної мережі військових закупівель Росії. А напракінці січня - проти російської ПВК "Вагнер" та чиновників, пов'язаних з нею.

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