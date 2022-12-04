За даними держсекретаря Ентоні Блінкена, РФ не може імпортувати деталі, необхідні для створення нових озброєнь.

Західні санкції проти Росії з кожним днем змушують Москву платити дедалі більшу ціну та ускладнюють її спроби поповнити запаси озброєнь для продовження війни з Україною.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив сьогодні в ефірі телеканалу CNN, повідомляє "Голос Америки". За словами Блінкена, в умовах торговельного контролю, запровадженого США та їх союзниками, Росія не може імпортувати деталі, необхідні для створення нових озброєнь.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що "витрати (Росії) зростають з кожним днем".

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"З кожним днем тягар для Росії стає важчим", – підкреслив він, додавши, що західні союзники постійно шукають способи посилити санкції, щоб підірвати російську економіку та її військовий потенціал.

Блінкен звинуватив Росію в тому, що вона "намагається використати зиму у своїх цілях", завдаючи останніми тижнями масштабних ударів по об'єктах української інфраструктури, щоб підірвати моральний дух українців.

"Це справжнє варварство", - констатував Блінкен.

Тим часом сьогодні віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що Москва не продаватиме нафту, на яку поширюється встановлене західними країнами цінове обмеження, навіть якщо їй доведеться скоротити виробництво.

Напередодні Австралія, Велика Британія, Канада, Японія, США та ЄС узгодили граничну ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з воєнною агресією РФ проти України західні країни запровадили проти Росії ряд санкцій.

Зокрема, 15 листопада США запровадили санкції проти глобальної мережі військових закупівель Росії.

Тоді Блінкен заявив, що у відповідь на війну проти України Сполучені Штати продовжуватимуть ламати ланцюжки військових постачань Росії та примушувати платити високу ціну тих, хто підтримує президента Володимира Путіна, а також усіх, хто підтримує агресію Росії проти України.

Відповідно до рішення, було запроваджено санкції проти понад 40 юридичних та фізичних осіб, які допомагають Росії воювати.

3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів за барель. Цінові обмеження почнуть застосовуватись із 5 грудня 2022 року.

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