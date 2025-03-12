Сербія змінила свій голос із "за" на "утрималася".

Сербія відкликала свій голос на підтримку української резолюції Генеральної асамблеї ООН із засудженням агресії РФ, змінивши його на "утрималася", повідомляє NIN з посиланням на міністра закордонних справ Сербії Марка Джурича.

Він розповів, що місія Сербії при ООН змінила свій голос у Генеральній асамблеї ООН щодо української резолюції із "за" на "утрималася".

На запитання про те, чому сталося під час голосування за українську резолюцію, Джурич відповів, що відповідальність лежить передусім на ньому.

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"Ми повинні враховувати поточну ситуацію та адаптувати нашу позицію до нових геополітичних змін. Саме тому, на мою думку, ми мали утриматися від голосування. Я не перекладатиму відповідальність ні на експертів, ні на інші відомства, політична відповідальність лежить не на президенті, а насамперед на мені… Наша місія при ООН змінила голос на "утримався", і це питання закрите", – заявив Джурич.

Голосування за резолюцію Генасамблеї ООН 24 лютого: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в ООН проголосували антиросійський проєкт резолюції України та Європи. США не підтримали його. Згодом Генасамблея ООН ухвалила й альтернативний американський проєкт резолюції, у якій Росію не назвали агресором.

Сербія була в числі країн, які в ООН проголосували за українську резолюцію до третьої річниці російського вторгнення, де засуджувалася агресія РФ. Проте вже наступного дня стало відомо, що в Белграді шукають "диверсанта", відповідального за це. Віцепрем’єр Александар Вулін назвав ганьбою та зрадою голосування Сербії за антиросійську резолюцію і закликав главу МЗС взяти на себе відповідальність.

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