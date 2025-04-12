Міністр закордонних справ РФ розповів про "головну помилку" західних країн і України.

Президент США Дональд Трамп краще за інших західних лідерів "розуміє суть конфлікту в Україні", заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Коли ми говоримо про усунення корінних причин будь-якого конфлікту, зокрема українського, - це єдиний шлях до вирішення проблеми і встановлення міцного миру. Потрібно усувати першопричини", - зазначив Лавров, передає Reuters.

"Трамп був першим і, думаю, досі практично єдиним серед західних лідерів, хто багаторазово і з переконаністю заявляв, що втягування України в НАТО було величезною помилкою. А це одна з тих корінних причин, на які ми багаторазово вказували", - додав він.

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ЗМІ пише, що кремлівський диктатор Володимир Путін давно розглядає прагнення України до зближення із Заходом, включно з її бажанням вступити в НАТО, як загрозу для Росії. Коментарі Лаврова, зі свого боку, прозвучали вже після переговорів, що відбулися в Санкт-Петербурзі між Путіним і спеціальним посланником Трампа Стівом Віткоффом.

Інші новини в контексті війни, розпочатої Росією

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп продовжив на рік санкції проти Росії. Йдеться про пакет санкцій, запроваджений ще попереднім президентом США Джо Байденом. Документ називається "Продовження надзвичайного стану у зв'язку з конкретною шкідливою іноземною діяльністю уряду Російської Федерації".

Крім того, президент Польщі Анджей Дуда нещодавно заявив, що Трамп є "найкращим шансом на мир в Україні". Він нагадав, що під час першого президентського президентства Трамп вдарив по "Північному потоку-2" та енергетичних амбіціях Путіна. Дуда переконаний, що це є достатнім доказом того, що Трамп знає, куди бити, щоб було боляче.

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