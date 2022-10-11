Влада отримала "нове мобілізаційне завдання".

У двох регіонах Російської Федерації почалася друга хвиля мобілізації.

Про це повідомили місцеві губернатори.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що вони отримали нове мобілізаційне завдання.

Відео дня

"До його виконання вже приступили муніципальні призовні комісії. За дотриманням всіх процедур будуть в тому числі стежити представники військової та обласної прокуратури, які включені до складу комісій", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Перший віце-губернатор Курської області Олексій Смирнов 10 жовтня заявив, що регіон завершив перший етап мобілізації, пишуть росЗМІ.

"Ми на 100% виконали перше завдання, зараз отримали друге. І спільно з військовими комісаріатами ми працюємо по виконанню цього завдання", - сказав він.

Мобілізація в Росії

Як відомо, 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. У Міністерстві оборони заявили, що збираються мобілізувати близько 300 тисяч осіб.

Пізніше повідомлялося, що вже мобілізовано 200 тисяч осіб. Однак в українській розвідці вважають, що насправді мобілізовано понад 100 тисяч осіб.

Також в ГУР Мініоборони України повідомили, що мобілізованим в РФ не вистачає військової форми, спальних місць і вбиралень.

За даними різних країн, з початку мобілізації понад 200 тисяч осіб прибули з Росії до Грузії, Казахстану та ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: