За його словами, зараз Німеччина тільки посилює санкції проти РФ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина може повернутися до співпраці з Росією після завершення війни в Україні.

Ця заява прозвучала в ході святкування 70-річчя Комітету східноєвропейських економічних відносин, пише Spiegel. За його словами, Росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті навіть після закінчення війни, тому "важливо підготуватися до цього часу".

"Ясно одне: відносини, які у нас були, в даний час скорочуються. Але Росії, яка закінчує війну, і громадянам Росії, які прагнуть до іншого майбутнього для себе, також потрібна можливість знову почати економічне співробітництво в інший час", - заявив Шольц.

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Він підкреслив, що зараз Німеччина тільки посилює санкції проти РФ.

"Президент Росії Володимир Путін своєю війною знищує не тільки інфраструктуру, міста і села України, але і безліч життів. Путін також руйнує майбутнє Росії. І саме це він повинен виправдати перед своєю країною і народом, на майбутнє якого він таким чином впливає", - додав він.

Реакція світової спільноти на російську агресію

Як відомо, восени Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій визнала російський режим терористичним. Аналогічне рішення прийняла Парламентська асамблея НАТО.

Вже 23 листопада Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо, що раніше США ввели санкції проти глобальної мережі військових закупівель Росії.

А 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, яка кспортується з Росії, на рівні 60 доларів за барель.

Зараз Європейським Союзом вже введено вісім пакетів санкцій проти Росії.

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