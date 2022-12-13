Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина може повернутися до співпраці з Росією після завершення війни в Україні.
Ця заява прозвучала в ході святкування 70-річчя Комітету східноєвропейських економічних відносин, пише Spiegel. За його словами, Росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті навіть після закінчення війни, тому "важливо підготуватися до цього часу".
"Ясно одне: відносини, які у нас були, в даний час скорочуються. Але Росії, яка закінчує війну, і громадянам Росії, які прагнуть до іншого майбутнього для себе, також потрібна можливість знову почати економічне співробітництво в інший час", - заявив Шольц.
Він підкреслив, що зараз Німеччина тільки посилює санкції проти РФ.
"Президент Росії Володимир Путін своєю війною знищує не тільки інфраструктуру, міста і села України, але і безліч життів. Путін також руйнує майбутнє Росії. І саме це він повинен виправдати перед своєю країною і народом, на майбутнє якого він таким чином впливає", - додав він.
Реакція світової спільноти на російську агресію
Як відомо, восени Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій визнала російський режим терористичним. Аналогічне рішення прийняла Парламентська асамблея НАТО.
Вже 23 листопада Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму.
Нагадаємо, що раніше США ввели санкції проти глобальної мережі військових закупівель Росії.
А 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, яка кспортується з Росії, на рівні 60 доларів за барель.
Зараз Європейським Союзом вже введено вісім пакетів санкцій проти Росії.