Голова Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Томас Гальденванг заявив, що Росія значно збільшила розвідувальну діяльність на території Німеччини.
Про це пише Радіо Свобода.
В інтерв'ю газеті Welt am Sonntag він порівняв інтенсивність цієї діяльності з тією, яка була в роки Холодної війни.
За його словами, Росія має «цілу низку агентів», які хочуть налагодити контакт з особами, що ухвалюють рішення.
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