Російські агенти хочуть "налагодити контакт з особами, що ухвалюють рішення".

Голова Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Томас Гальденванг заявив, що Росія значно збільшила розвідувальну діяльність на території Німеччини.

Про це пише Радіо Свобода.

В інтерв'ю газеті Welt am Sonntag він порівняв інтенсивність цієї діяльності з тією, яка була в роки Холодної війни.

За його словами, Росія має «цілу низку агентів», які хочуть налагодити контакт з особами, що ухвалюють рішення.

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Автор: Людмила Жерновська