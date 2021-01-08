Низка осіб, впізнаних серед прихильників Трампа, які штурмували Капітолій, після цього втратили роботу.
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Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.
Так, маркетингова компанія Navistar у штаті Мериленд заявила, що звільнить свого співробітника, якого бачили на фотографіях зсередини Капітолію із бейджем компанії.
"Хоча ми підтримуємо право наших співробітників на мирне і законне висловлення поглядів, будь-хто, чия небезпечна поведінка створює загрозу для безпеки та здоров’я інших, не може залишатися співробітником нашої компанії", - йдеться у заяві.
Юрист із Техасу Пол Девіс втратив роботу у своїй компанії Goosehead Insurance після появи у соцмережах відео з його участю у подіях. В одному з них він каже: "Ми намагаємося потрапити в Капітолій, щоб припинити це".
У наступних публікаціях Девіс сказав, що "мирно протестував" увесь час та не виявляв активних спроб потрапити у Капітолій.
"Я сказав "намагаємося потрапити у Капітолій", маючи на увазі озвучити протест. Не у будь-який насильницький спосіб", - написав він згодом на своє виправдання.
Його компанія повідомила у Twitter, що Девіс більше не є співробітником компанії, не уточнивши, чи він був звільнений, чи вирішив піти.
Колишній представник штату Пенсильванія Рік Сакконе, який поширив на своїй сторінці фото й відео себе під Капітолієм, написавши, що це мирне зібрання, втратив роботу у коледжі Сен Вінсен.
У відео, яке вже видалене, він нібито казав, що протестувальники "намагаються вигнати звідти (з Капітолію) усіх лихих людей і усіх республіканців, які зрадили нашого президента".
У коледжі заявили, що одразу після цього почали внутрішнє розслідування, в результаті чого Сакконе подав заяву про відставку і її прийняли. Він пояснив ЗМІ, що вирішив піти, аби уникнути скандалу довкола коледжу.
"Я вирішив піти, тому що так буде краще для школи. Я пропрацював там 21 рік. Я не хотів, щоб увесь цей жахливий шум у медіа заплямував школу", - сказав він у коментарі місцевому виданню.
Є щонайменш один прецедент покарання за підтримку штурму і в лавах республіканської партії.
Так, республіканська партія у Техасі усунула з посади Вальтера Веста після того, як він коментарями на Facebook підтримав події під Капітолієм.
"Хоча ми рішуче підтримуємо право на мирне зібрання, ми засуджуємо насильство і молимося за усіх, хто зібрався у столиці нашої держави та в Капітолії… Республіканська партія Техасу завжди була на боці закону і порядку, та залишиться на ньому", - йдеться у заяві на сайті партії.
Штурм Капітолію: що відомо
- 6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з утвердження перемоги Байдена.
- Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. У ході зіткнень загинули п'ять осіб.
- Пізніше Конгрес США поновив роботу після термінової евакуації в результаті захоплення Капітолію прихильниками Дональда Трампа.
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