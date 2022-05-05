Швеція і Фінляндія днями оголосять, чи будуть вони вступити в НАТО.

США готові надати "гарантії безпеки" Стокгольму на період розгляду заявки, якщо Швеція і сусідня Фінляндія будуть домагатися членства в НАТО.

Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде мовній компанії SVT після зустрічей у Вашингтоні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і членами комітету Сенату з міжнародних відносин, передає Голос Америки.

За словами Лінде, США виявляють великий інтерес до вступу Швеції і Фінляндії в НАТО.

"Зараз дійсно жахливий час, враховуючи російське вторгнення в Україну, яке змусило всіх нас задуматися про те, що є найбезпечнішою ситуацією для наших країн і народів", – сказала вона.

У свою чергу Блінкен подякував своїй шведській колегі за співпрацю.

"Ми... виступаємо на захист народу України, але ми також виступаємо за принципи міжнародного порядку, які піддаються агресії з боку Росії в Україні", – заявив Блінкен.

Вражені російським вторгненням в Україну, Швеція і Фінляндія, судячи з усього, готові відмовитися від своєї давньої політики неприєднання до військових блоків і подати заявку на вступ до НАТО.

Росія попередила про наслідки, якщо це станеться, і обидві країни шукають якусь форму захисту з боку Альянсу з моменту подачі заявки до вступу в НАТО, а цей процес може зайняти кілька місяців.

Очікується, що Фінляндія і Швеція наступного тижня оголосять, чи будуть вони домагатися членства в Альянсі.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Великобританії Бен Уоллес підтвердив, що Лондон рішуче підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. "Я не можу уявити, щоб ми не надали підтримку, – заявив Уоллес. - Ми зробимо все, що буде потрібно".

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