Трамп провів опитування щодо свого наступника: кого обрали донори між Рубіо та Венсом

На позиції обох кандидатів вплинула зокрема війна в Ірані.

Дональд Трамп провів неофіційне опитування серед донорів щодо того, кого вони бачать наступним кандидатом на виборах у президенти США, які пройдуть у 2028 році. Про це пише NBC News.

Видання повідомляє, що серед присутніх більшість підтримали кандидатуру державного секретаря Марко Рубіо, а не віцепрезидента Джей Ді Венса. Журналісти зазначають, що це може свідчити про зростання впливу Рубіо завдяки центральній ролі у зовнішній політиці адміністрації.

Водночас, як зазначає видання, виборці-республіканці продовжують надавати перевагу Венсу. Він зокрема має більшу підтримку серед прихильників руху MAGA, хоч останнім часом його публічна діяльність зменшилася через протоколи безпеки. Натоміть Рубіо Трамп все частіше хвалить публічно, називаючи його "найкращим держсекретарем в історії". І це створює конкурентну динаміку всередині команди.

Відео дня

Також на позиції обох кандидатів вплинула війна в Ірані. Рубіо розкритикували через припущення про те, що Вашингтон розпочав бойові дії на прохання Ізраїлю. Тоді як Джей Ді Венс змушений балансувати між своєю репутацією противника зовнішніх втручань та необхідністю підтримувати накази президента.

Вибори в США: важливі новини

Нагадаємо, вже цієї осені в США пройдуть вибори в Сенат. Видання Reuters раніше відзначало важливість впливу на голосування військової компанії Вашингтону в Ірані. Зокрема видання писало, що рішення Трампа почати війну на Близькому Сході призвело до ризику не лише для глобальної економіки та стабільності, а й до позиції республіканців на проміжних виборах.

Також раніше агентства Reuters та Ipsos провели опитування серед американців щодо їхньої підтримки ударів США по Ірану. Згідно з результатами, 27% опитаних схвалюють ці удари, тоді як 43% - не підтримують. Водночас серед прихильників Трампа більшість все ж таки підтримує подібні дії Вашингтону – таких виявилося 55%.

