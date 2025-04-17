Відомо, що адміністрація Трампа готується шукати співпраці з торговими партнерами, щоб оточити Пекін.

Президент Китаю Сі Цзіньпін вирішив просунути ідею "азійської сім'ї" та закликав до регіональної єдності під час свого турне Південно-Східною Азією. Таким чином він намагається протистояти тиску США. Про це пише Bloomberg.

"Сі приземлився в Пномпені (столиця Камбоджі - УНІАН) в четвер, розпочавши завершальний етап свого турне трьома країнами, в той час як адміністрація Трампа готується шукати співпраці з торговими партнерами, щоб оточити Пекін. Китайський лідер підкреслив солідарність у своїй промові на державному обіді в Малайзії днем раніше, коли обидві країни підписали широкомасштабні угоди на знак поглиблення економічних зв'язків", - нагадали у матеріалі.

Зокрема вже в адміністративній столиці Малайзії Путраджаї Сі сказав:

Відео дня

"Китай і Малайзія будуть разом з країнами регіону боротися з підводними течіями геополітичного і блокового протистояння. Разом ми захистимо світлі перспективи нашої азійської сім'ї".

Також Китай і Малайзія опублікували спільну заяву, в якій домовилися посилити співпрацю в галузі промисловості, ланцюжків постачань, даних і талантів.

Крім того, Цзіньпін наголосив:

"Разом ми повинні протистояти гегемонізму, політиці сили".

За його словами, два сусіди мають "рішуче протистояти будь-яким спробам зовнішніх сил втрутитися в наші внутрішні справи, посіяти розбрат".

Чому Сі Цзіньпін посилив співпрацю зі своїми сусідами?

У Bloomberg нагадали, що такі заяви Сі з'явилися тоді, коли Китай зіткнувся з ескалацією торгової війни зі США. Журналісти повідомили, що Вашингтон планує звернутися до країн з проханням вжити заходів, аби обмежити виробничі потужності Китаю, а саме ввести так звані вторинні тарифи на китайські товари, в обмін на тарифні поступки.

"На знак демонстрації перших дипломатичних успіхів Сі, Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало дані, які свідчать про те, що він має повну підтримку Малайзії. Прем'єр-міністр Анвар Ібрагім похвалив Сі як "надзвичайного лідера" і висловився проти незалежності Тайваню - самокерованої демократії, на яку претендує Пекін", - додали у матеріалі.

Також Анвар наголосив, що члени Асоціації держав Південно-Східної Азії "не підтримають жодних односторонніх торговельних тарифів", адже його країна головує в блоці на ротаційній основі.

Китай і США - останні новини

Раніше американський журналіст Калеб Ларсон повідомив, що Китай зібрав величезний арсенал балістичних ракет для війни зі США. За словами експерта, головна мета таких дій Китаю - змусити американців рахуватися з тим, що КНР може запустити багато ракет, принаймні частина з яких все ж може завдати величезної шкоди.

Водночас нещодавно президент США Дональд Трамп пригрозив Китаю підвищенням мит до 245%. Відомо, що після того, як американський лідер запровадив індивідувальні мита проти деяких країн, він не став це робити щодо КНР, яка одразу застосувала контрзаходи.

Вас також можуть зацікавити новини: