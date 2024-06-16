Сі також передав це попередження місцевим чиновникам у своїй країні.

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що США намагаються спонукати КНР напасти на Тайвань.

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на джерела, які знайомі з цим питанням. Відповідна розмова відбулась у квітні 2023 року. За словами одного із співрозмовників, Сі також передав це попередження місцевим чиновникам у своїй країні.

Як зазначається, китайський лідер сказав фон дер Ляєн, що США намагаються обманом змусити Китай вторгнутися на Тайвань, але він не попадеться на вудку.

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Деякі китайські вчені та офіцери у відставці стверджують, що провокацією є передача зброї Тайваню та інші заходи, яких вживають Штати.

Виступаючи в Asia Society в січні, Цуй Тянькай, колишній посол Китаю у Вашингтоні, наголосив, що Китай "не потрапить у пастку, яку хтось може для нас готує", натякаючи на США.

Звернення Сі до фон дер Ляєн є першим відомим випадком, коли він висуває подібні претензії іноземному лідеру. Тоді він сказав також, що конфлікт із США знищить багато досягнень Китаю та підірве його мету досягти "великого омолодження" до 2049 року.

"Якщо Сі щиро вірить, що США активно прагнуть до конфлікту з Китаєм через Тайвань, то занепокоєння, що Сі створив інформаційний вакуум або іншим чином отримує погану раду від підлеглих, тривожно є правдою", — сказав Джуд Бланшетт, експерт з Китаю в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні (CSIS).

Один китайський науковець сказав, що Штати "активно заохочують сили незалежності на Тайвані", оскільки знають, що якщо перетнуть червону лінію, проголосивши незалежність, Китай буде змушений вдатися до військових дій. На думку Бланшетт, одним із можливих пояснень коментаря Сі було те, що деякі підлеглі намагалися відвернути його від більш агресивної політики.

"Яким би не було пояснення коментарів Сі, очевидно, що середовище прийняття рішень — і інформація, що надходить у нього — спотворюється або заступниками Сі, або його власною автократичною поведінкою", — додав він.

Бонні Глейзер, експерт Німецького фонду Маршалла з Китаю, сказала, що цей коментар міг бути частиною спроби Китаю відтягнути Європу від США у питанні Тайваню. Посольство Китаю у Вашингтоні не прокоментувало зауваження Сі, а прес-секретар фон дер Ляєн сказав, що вона не розкриває подробиці приватних зустрічей. Також від коментарів відмовились і у Білому домі.

Китай і Тайвань - останні новини

Як писав УНІАН, на тлі чуток про майбутнє вторгнення на Тайвань Китай добудовує велетенський десантний корабель з палубою для літаків. 250-метровий десантний корабель із серії "тип 076" буде мати злітно-посадкову палубу на всю довжину корпуса та, можливо, електромагнітну стартову катапульту та аерофінішери (гальмівні троси) - як авіаносець малого розміру.

Також повідомлялось, що Тайвань вивчає досвід України, аби бути готовим відбивати можливий напад КНР. Боротьба українців проти російських окупантів надихнула тайванців провести певні зміни як у військовій, так і в соціальній політиці.

The Washington Times зазначив, що збільшення активності в транспортній мережі Китаю надасть американським військовим планувальникам чіткі ознаки майбутніх військових дій проти Тайваню.

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