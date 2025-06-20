Російські диктатор і воєнний злочинець Путін знищив мільйон російських солдатів у безглуздій кривавій війні проти України, заявив голова МЗС.

Російський диктатор Володимир Путін став масовим вбивцею солдатів РФ і повністю зневажив мирні зусилля США. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у мережі X.

Міністр відзначив, що цинічні заяви російського диктатора Володимира Путіна демонструють повну зневагу до мирних зусиль США.

"У той час як Сполучені Штати та решта світу закликають до негайного припинення вбивств, головний російський воєнний злочинець обговорює плани подальшого захоплення української землі та вбивств українців", - наголосив Сибіга.

Відео дня

Водночас, як зауважує глава МЗС, з усіх безумних заяв Путіна сьогодні виділяється "одна про ногу російського солдата".

"Насправді, куди б не ступила нога російського солдата, вона приносить із собою лише смерть, руйнування та спустошення", - підкреслив Сибіга.

Дипломат відзначає, що Путіну байдуже на російських солдатів чи їхні ноги, відірвані українськими дронами. Сибіга наголосив:

"Він масовий вбивця власного народу. Він уже знищив мільйон російських солдатів у безглуздій кривавій бані в Україні, не досягнувши жодної стратегічної мети. Один мільйон солдатів. Два мільйони ніг".

При цьому, за словами глави МЗС, і "поки Путін зайнятий відправкою російських ніг для вторгнення в інші країни, він ставить росіян усередині країни на коліна економічно".

"Його цинічні заяви слугують лише одній меті: відвернути увагу громадськості від повного провалу його чвертьстолітнього правління, яке завело Росію до ганебного клубу режимів-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран, міжнародної ізоляції та нескінченної економічної стагнації, яка лише погіршуватиметься", - відзначив Сибіга.

На його переконання, єдиний спосіб примусити Росію до миру - це позбавити її відчуття безкарності.

"Збільшити підтримку оборони України та сильно вдарити по російській економіці руйнівними санкціями. Визнати Росію терористичною державою. Повністю ізолювати її. Повернути Москву до тями", - констатує Сибіга.

Свіжі заяви Путіна

Як повідомляв УНІАН, Путін сьогодні вигадав, що суверенітет України - це позаблоковість, без ядерної зброї і нейтральність. Водночас, він назвав росіян й українців "одним народом", і тому, вся Україна їхня.

Також Путін заявив, що російськими є всі території, на які ступила нога російського окупанта.

Вас також можуть зацікавити новини: