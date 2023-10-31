Хлопчик вдягнув такий же одяг, у якому на публіці з'являється президент України.

Маленький син державного сектетаря США Ентоні Блінкен з'явився на традиційній вечірці з нагоди Хелловіну у Білому домі. Для цієї події Блінкен-молодший обрав "костюм Володимира Зеленського".

На відео із заходу видно, що маленький син Блінкена прийшов на вечірку Байденів у світшоті та штанах кольору хакі, а також у кросівках. Цікаво, що біля горловини світшоту хлопчик прикріпив значок з українським та американським прапорами. Саме у такому одязі з початку великої війни на публіці з'являється президент Володимир Зеленський.

Блінкен-молодший підійшов до Джо Байдена та першої леді, привітався з ними та прийняв у подарунок цукерки.

До речі, донька Блінкена з'явилася на вечірці у кольорах українського прапора. Для свята дівчинка обрала блакитну сукню та жовту хустину, яку почепила на шию та плечі.

Хелловін 2023

Хелловін вважається одним із наймістичніших днів у році. Згідно з повір'ями, саме в цей час на вулицях гуляє всіляка нечисть, яка шукає собі легку здобич, і тому зло потрібно відлякати. Раніше ми розповідали, як з'явилося це свято, його традиції, прикмети та чого краще не робити цього дня.

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