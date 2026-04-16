Зниклий після виборів Сійярто знайшовся за незвичайним заняттям, - ЗМІ

Він вперше з'явився на публіці після багатоденного мовчання.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто був знайдений під час пробіжки після поразки уряду Віктора Орбана на виборах. Він не робив жодних публічних заяв з того моменту, як і не з'являвся на заході партії з очікуванням результатів.

На своїй сторінці в соціальній мережі він також нічого не публікував з неділі, лише змінив фото обкладинки на зображення з угорським прапором. Потім, у понеділок вдень, Сійярто сфотографували біля будівлі Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків та закордонних справ, тому стало відомо, що він перебуває в Угорщині, пише Telex.

Події після виборів

Майбутньому прем'єр-міністру Угорщини Петеру Мадяру під час його першої міжнародної пресконференції співробітник повідомив про наявність інформації, згідно з якою Сійярто з того ранку разом із колегами знищує у своєму міністерстві документи, пов'язані з матеріалами щодо санкцій.

Тим часом у розпорядження Telex потрапив відеозапис, згідно з яким у кабінетах 523 і 524 Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків та закордонних справ дійсно відбувалося знищення документів. За інформацією ЗМІ, при цьому були присутні Сійярто, а також Генрієтта Балайті, політичний директор МЗС, та Естер Дьярмати, адміністративний державний секретар.

Міністерство закордонних справ у відповідь на запит ЗМІ назвало все це нонсенсом і обурливою заявою; там стверджували, що такого запису не може існувати, оскільки Сійярто і Дьярмати не відвідували ті кабінети.

"Ймовірно, Орбан відводив Сійярто в кампанії не ту роль, яка в підсумку йому дісталася. У фіналі кампанії він отримав найсильніші удари, коли стався витік його телефонних розмов із [главою МЗС РФ] Сергієм Лавровим", – йдеться в матеріалі.

Раніше УНІАН повідомляв, що означає перемога Мадяра для України. Але чиновники, наприклад, не мають ілюзій щодо того, що обидві країни відразу стануть союзниками після багатьох років погіршення відносин.

Крім того, ми також розповідали, що тепер слідчі ЄС можуть розпочати розслідування випадків корупції за правління Орбана. Новообраний лідер Угорщини пообіцяв, що приєднання до прокуратури ЄС стане одним із його перших кроків, поряд із реформами, спрямованими на розблокування 17 млрд євро заморожених коштів.

