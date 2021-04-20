Тарас Семенюк

Чехія мала стати першою країною в ЄС, яка закупила б першу партію російської вакцини проти COVID-19 Sputnik-V. Вже навіть готувався візит першого віце-прем’єр-міністра та в.о міністра закордонних справ країни Яна Гамачека до РФ, але… Чеські спецслужби та правоохоронці повідомили про можливу причетність російських спецслужб до підриву місцевих складів з боєприпасами у 2014 році.

Після цього Прага спеціальним авіабортом негайно видворила 62 росіян: 18 дипломатів з родинами. Москва не забарилась, і в дзеркальний спосіб 20 чеських працівників посольства теж покинули країну.

Але чехи не зупинились. В уряді заговорили про наступну партію власників диппаспортів з Росії, які можуть покинути країну. Загалом для територіально невеликої Чехії, тут було акредитовано було близько 140 росіян з диппаспортами. Окрім цього, в уряді країни навіть заговорили, що хочуть зменшити на пів гектара площу, яку займає посольство РФ. Мовляв, варто висадити на цьому місці парк.

Для сучасної Європи такі кроки - своєрідне ноу-хау.

Але й це ще не завершення історії. За даними окремих ЗМІ, чеський уряд не зупинився лише видворенням російських дипломатів, а звернувся до країн ЄС та Великобританії з пропозицією підтримати Чехію аналогічними мірами. Берлін наразі взяв паузу і закликав до консультацій…

Наразі відбувається змагання світових гігантів фармацевтичного ринку в доступі на багатий ринок ЄС та інших країн. І, схоже, що сьогодні вакцина проти COVID-19 є «ядерною зброєю»

В цій історії важливим є факт того, що інформація про причетність росіян до вибухів на складах у Врбетиці з’явилась саме зараз. І цілком ймовірно, появою цієї інформації можна завдячувати комусь, кому зовсім не потрібні російські вакцини в Європі. Наразі відбувається змагання світових гігантів фармацевтичного ринку в доступі на багатий ринок ЄС та інших країн. І, схоже, що сьогодні вакцина проти COVID-19 є «ядерною зброєю». А той, хто нею володіє, очевидно, може впливати на геополітику.

Російський Sputnik-V став інструментом в гібридній війні не тільки в Україні, але на Заході. Попри повідомлення Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) про вивчення російської вакцини Sputnik-V і те, що невідомо, коли вона зможе отримати доступ до ринку ЄС, окрім Чехії готовність множити цю вакцину на своїх фармацевтичних підприємствах висловлювала й Австрія. Водночас в Росії будь-яку згадку про Sputnik-V в Європі вже давно подають як перемогу та одразу протиставляють за ціною. Мовляв, вона начебто дешевша за інші.

Російський Sputnik-V став інструментом в гібридній війні не тільки в Україні, але на Заході

Цікаво, що у скандалі поки ще не чутно реакції чеського президента Земана, відомого своїми проросійськими поглядами. Адже саме він нещодавно домігся звільнення з посади міністра охорони здоров’я Яна Блатного, який не хотів негайно вакцинувати населення російською вакциною. Втім, новий очільник чеського МОЗ Петр Аренбергер не зміг реалізувати план Земана, оскільки без схвалення ЄС застосовувати російську вакцину не можна.

А реакції Земана на цей скандал немає, тому що, ймовірно, звинувачення в причетності російських агентів у підриві складів з боєприпасами – річ на межі загрози національній безпеці Чехії. Захищати власну країну куди безпечніше, аніж вписуватись за Кремль.

Ситуація в Чехії - лише початок глобального протистояння демократичного та авторитарного світу, Заходу та Росії

Якщо ж дивитися на глобальний контекст, то особливо актуально «вакцинозброя» буде діяти в бідних країнах. Тут вакцини проти COVID-19 очікують, як манну з неба. І, цілком зрозуміло, довго лишатися в довжелезній черзі ніхто не збирається.

Тому, рано чи пізно, бідні країни будуть йти на ті чи інші поступки. Можливо, в обмін на вакцину навіть поступатимуться власним суверенітетом. Ситуація в Чехії - лише початок глобального протистояння демократичного та авторитарного світу, Заходу та Росії. Вакцина є лише одним з інструментів в геополітичній боротьбі.

Тарас Семенюк, аналітик Kyivstratpro

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