Але сама країна зброю українській стороні постачати не буде.

Влада Словаччини вирішила не розривати приватні військові контракти, які були укладені з Україною.

Таку заяву зробив спікер парламенту країни Петер Пеллегріні на зустрічі з президентом Європарламенту Робертою Мецолою, передає hnonline.sk. Пеллегріні зазначив, що боєприпаси для України також продовжать вироблятися й на словацьких напівдержавних підприємствах, а також працюватимуть заводи, де з ініціативи Німеччини, ремонтують пошкоджену українську військову техніку.

Але при цьому він сказав, що Словаччина більше не передаватиме ЗСУ ніякої військової допомоги зі складів своїх збройних сил.

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Словацький чиновник дав зрозуміти, що його країна не буде блокувати виділення фінансової допомоги для України, але наголосив, що це за умови, що 50 млрд не "не опиняться в руках спекулянтів".

Відносини Словаччини та України

З початку повномасштабного вторгнення Словаччина підтримувала Україну і навіть постачала зброю. Але зі зміною влади в країні ситуація також змінилася. Нинішня влада в країні неодноразово заявляла, що більше не підтримуватиме Україну. Так, 23 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими поглядами, відзначився цинічною заявою на тлі ранкового удару по Києву, сказавши, що життя в українській столиці нормальне, і війни там немає.

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