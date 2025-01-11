Пеллегріні на посаді президента відвідав уже всі сусідні країни, однак досі не був у Києві.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що відмовляється їхати до України, хоч раніше і планував це зробити, через припинення транзиту російського газу через українську територію, що у свою чергу вплинуло на постачання газу до Словаччини. Про це повідомляє видання Aktuality.

Зазначається, що Пеллегріні на посаді президента відвідав уже всі сусідні країни, однак досі не був у Києві, хоч раніше анонсував таку поїздку. Проте тепер він відмовився від неї.

"За цих обставин про мою поїздка в Україну наразі не може бути й мови. Якщо мені потрібно їхати туди просто для того, щоб сфотографуватися, і мені повідомляють, що жодна крапля нафти й газу не піде до Словаччини, то мені справді туди їхати не потрібно. Нехай ніхто на мене не ображається", - сказав він.

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Він додав, що рішення українського уряду і президента про припинення транзиту газу через територію України "фундаментально загрожує енергетичній безпеці Словаччини".

"У ситуації, коли український парламент ухвалює закон, який має заборонити транспортування нафти до Словаччини, хоч ми маємо діючі контракти, за таких обставин про мою поїздку в Україну наразі не може бути й мови", – пояснив Пеллегріні.

Словаччина і зупинка транзиту газу через Україну: останні новини

Як повідомляв УНІАН, після того як Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу через свою територію, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив "жорсткими заходами", щоб усе ж змусити транспортувати газ до Європейського Союзу.

Ще раніше Фіцо звинувачував Україну у зриві переговорів у Брюсселі про припинення транзиту газу 7 січня, під час яких мали бути обговорені наслідки завершення угоди про транзит. Прем’єр тоді заявив, що українська сторона вийшла з обговорень.

Також Фіцо погрожував припинити постачання електроенергії Україні у відповідь на припинення транзиту російського газу через її територію після закінчення терміну дії контракту між російським "Газпромом" і українським "Нафтогазом".

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