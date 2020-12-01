Шум турбував його сусіда Томаса Майкла Томпсона, який і поскаржився на нього в поліцію.

Пенсіонер з англійського міста Ліверпуль Ян Джордж Трейнер потрапив у в'язницю через гучне прослуховування класичної музики і помер.

Про це повідомляє Daily Mail.

83-річний Трейнер помер у тюремній лікарні 23 листопада. Багато років британець слухав радіо Classic FM на повну потужність. Шум турбував його сусіда Томаса Майкла Томпсона, який і поскаржився на нього в поліцію.

На суді пенсіонер пояснив, чому слухав музику так голосно: нібито через ліки від застуди у нього з'явилося роздратування у вухах, коли він слухав музику в навушниках.

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"Я слухаю музику на тій гучності, яка мені подобається", - підкреслив він.

Суддя засудив Трейнера до шести місяців тюремного ув'язнення і штрафу у 722 фунта стерлінгів. До того ж йому заборонили включати музику на гучності вище 65 децибелів.

Представники Міністерства юстиції Великобританії підтвердили інформацію про смерть Яна Трейнера

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Автор: УНІАН