Ювілейний саміт НАТО, присвячений 75-річчю від дня підписання Північноатлантичного договору 1949 року, пройде у Вашингтоні з 9 до 11 липня.

Влада США запросила Вірменію, яка має намір вийти з ОДКБ, і Азербайджан на зустріч міністрів закордонних справ у рамках саміту НАТО у Вашингтоні в липні. Про це 28 червня заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, виступаючи на брифінгу в Баку.

"Держсекретар Ентоні Блінкен проводить захід для всіх партнерів НАТО, включно з Вірменією та Азербайджаном. Тому я очікую, що обидві країни візьмуть участь. Це відбудеться на рівні міністрів закордонних справ. Загалом візьмуть участь 30 країн-партнерів", - сказав він, пише азербайджанське агентство Trend.

Прессекретарка МЗС Вірменії Ані Бадалян повідомила, що країна підтвердила свою участь "у заході партнерського формату саміту НАТО у Вашингтоні та пов'язаних із ним заходах".

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"Інших домовленостей наразі немає", - сказала Бадалян.

Ювілейний саміт НАТО, присвячений 75-річчю від дня підписання Північноатлантичного договору в 1949 році, пройде у Вашингтоні з 9 по 11 липня. Вірменія, як і Азербайджан, почали співпрацювати з НАТО 1992 року.

Вихід Вірменії з ОДКБ - деталі

Нещодавно прем'єр-міністр Вірменії Пашинян звинуватив ОДКБ у нездатності втрутитися після того, як його країна вступила в конфлікт з Азербайджаном 2022 року. Пізніше стало відомо, що Вірменія не братиме участі у фінансуванні діяльності Організації договору про колективну безпеку.

Пашинян зробив різку заяву на адресу Лукашенка і заявив про вихід країни з ОДКБ. Він підкреслив, що не поїде до Білорусі, поки при владі перебуває Олександр Лукашенко.

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