Європейські країни знаходяться за крок від того, щоб безпосередньо втрутитися в російсько-українську війну. Якщо це трапиться, світу буде загрожувати ядерна війна. Про це заявив лідер парламентської фракції правлячої в Угорщині партії "Фідес" Мате Кошич в ефірі однієї з угорських радіостанцій, пише Telex.
"Чим більше країн втягується у війну в Україні, тим швидше ми рухаємося до світової війни. А якщо буде світова війна, то це буде ядерна війна", - заявив він.
На думку Кошича, зараз ми знаходимося "за крок" від того, що західноєвропейські країни або сусіди України візьмуть безпосередню участь у війні своїми військами.
"А це саме те, чого, на нашу думку, слід уникати", - заявив депутат.
Війна в Україні - позиція Угорщини
Будучи членом ЄС і НАТО, Угорщина підтримала всі загальноєвропейські санкції, які були запроваджені проти Росії. Однак саме Угорщина була тим, хто робив все можливе, щоб ці санкції були якомога м'якшими і вводилися якомога пізніше.
Зокрема, Угорщина досі блокує запровадження санкцій проти російської атомної енергетики. І це попри участь "Росатому" в контрабанді підсанкційних товарів і захопленні Запорізької АЕС.
Також Угорщина виділяється із загальної маси європейських країн тим, що відмовляється допомагати Україні зброєю. Більше того, вона навіть забороняє іншим транзит своєї зброї, що відправляється Україні.