У Вашингтоні знайшли застосування мільярдам доларів Ірану, – ЗМІ

Частину активів можуть використати для відшкодування збитків, яких союзники США вже зазнали внаслідок попередніх дій Тегерана.

Сполучені Штати можуть використати заморожені іранські активи для компенсації збитків своїм союзникам у Перській затоці. Такий варіант наразі опрацьовує американська адміністрація. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на джерело, обізнане з перебігом обговорень.

За словами співрозмовника видання, Вашингтон розглядає можливість спрямувати іранські кошти на відновлення інфраструктури та ліквідацію наслідків потенційних атак Ірану на країни Перської затоки. Крім того, частину активів можуть використати для відшкодування збитків, яких союзники США вже зазнали внаслідок попередніх дій Тегерана.

Як стверджує джерело, міністр фінансів США Скотт Бессент доручив спеціальній групі провести оцінку збитків, яких Іран завдав партнерам Вашингтона в регіоні.

Відео дня

Саме на основі цих розрахунків може визначатися обсяг потенційних виплат із заморожених іранських активів. Офіційно американська влада поки що не оголошувала про ухвалення остаточного рішення щодо подальшої долі цих коштів.

Тема заморожених іранських активів залишається однією з головних у переговорах між Тегераном і Вашингтоном.

Ультиматум Ірану щодо заморожених активів

Напередодні військовий радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї заявив, що переговорний процес фактично зайшов у глухий кут через питання 24 млрд доларів заблокованих коштів. За його словами, Іран вимагає перерахування 12 млрд доларів одразу після укладення тимчасової угоди зі США, а ще 12 млрд доларів – на наступному етапі реалізації домовленостей.

Вас також можуть зацікавити новини: