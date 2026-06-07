Переговори США та Ірану зайшли в глухий кут: Тегеран вимагає від Трампа $24 млрд, – CNN

Потенційна ескалація може торкнутися Ормузької протоки, Індійського океану, Баб-ель-Мандебської протоки, Червоного та навіть Середземного морів.

Переговори між США та Іраном щодо можливої мирної угоди опинилися в глухому куті. Однією з головних причин стала вимога Тегерана розморозити 24 млрд доларів іранських активів, які залишаються заблокованими за кордоном. Про це в інтерв'ю CNN заявив радник верховного лідера Ірану з військових питань Мохсен Резаї.

За його словами, саме президент США Дональд Трамп має зробити наступний крок для виходу з кризи у переговорах.

"Переговори перебувають у глухому куті, і Трамп має його подолати. М'яч зараз на його полі", – сказав Резаї.

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За словами іранського чиновника, Тегеран пропонує розблокувати 12 млрд доларів одразу після підписання проміжної угоди, а ще 12 млрд доларів – на наступному етапі реалізації домовленостей.

Резаї наголосив, що ці кошти належать Ірану, а їхнє повернення має стати своєрідним тестом довіри між сторонами.

Радник верховного лідера також заявив, що у разі відновлення бойових дій Іран готовий розширити географію конфлікту далеко за межі Перської затоки.

За його словами, потенційна ескалація може торкнутися Ормузької протоки, Індійського океану, Баб-ель-Мандебської протоки, Червоного та навіть Середземного морів. Водночас він зазначив, що наразі ймовірність нового великого конфлікту оцінює як невисоку.

Коментуючи можливість особистої зустрічі між Дональдом Трампом і верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї, Резаї фактично виключив такий сценарій. За його словами, переговорний процес перебуває лише на початковому етапі, а нинішня ситуація не створює умов для контактів на найвищому рівні.

Під час інтерв'ю Резаї також повторив позицію Тегерана щодо Ормузької протоки. Він заявив, що Іран і Оман мають спільну відповідальність за управління стратегічним морським маршрутом, через який проходить значна частина світових поставок нафти та скрапленого газу.

За його словами, Іран може стягувати плату за обслуговування судноплавства в регіоні, оскільки не повинен самостійно нести всі витрати на утримання цієї транспортної артерії.

Резаї також висловив скептицизм щодо перспектив майбутньої угоди зі США. Він нагадав про вихід Вашингтона з ядерної угоди 2015 року під час першої каденції Трампа та заявив, що в Ірані уважно ставляться до питання гарантій виконання можливих домовленостей.

Крім того, чиновник заявив, що Іран готовий до будь-якого розвитку подій, включно з можливим вторгненням на свою територію. При цьому він назвав нинішній конфлікт першим випадком в історії Ісламської Республіки, коли Іран, на його думку, вийшов із війни переможцем.

Конфлікт всередині США через Іран

Нагадаємо, Палата представників США вперше за час політичної конфронтації щодо Ірану ухвалила резолюцію, яка фактично обмежує дії президента Дональда Трампа у веденні військових операцій. Документ підтримали не лише демократи, а й четверо республіканців, що стало помітним сигналом внутрішнього розколу в Республіканській партії.

Трамп різко відреагував на рішення Палати представників, яка підтримала резолюцію про обмеження його повноважень щодо ведення військових дій проти Ірану без схвалення Конгресу. Американський лідер назвав голосування безглуздим та звинуватив своїх політичних опонентів у спробі зірвати переговорний процес із Тегераном.

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