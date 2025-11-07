Підписання угод про постачання рідкоземельних металів з країнами Центральної Азії посилить вплив США в цьому багатому на корисні копалини регіоні.

Обмеження Китаю на експорт рідкоземельних металів, а також переважна монополія Пекіна на переробку життєво важливих мінералів змушують Вашингтон шукати альтернативні джерела сировини та її переробки.

Як пише The Economist, оптимальним варіантом є регіон Центральної Азії, яка володіє багатими запасами нафти, газу та енергоносіїв, а також прагне диверсифікувати свої економічні та військові партнерства, віддалившись від Росії та Китаю.

Так, у четвер у Білому домі президент США Дональд Трамп провів зустріч із лідерами п'яти країн Центральної Азії - Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану - в рамках триваючих зусиль Вашингтона зі зміцнення свого впливу в цьому регіоні, багатому корисними копалинами.

"Якщо ви - Сполучені Штати і хочете конкурувати, вам потрібно знайти інші країни без суворих екологічних норм, готові прийняти у себе", - заявив колишній посол США в Казахстані Вільям Кортні.

Так, протягом перших шести місяців другого терміну Трампа Білий дім підписав торговельні угоди з країнами Центральної Азії на загальну суму 12,4 мільярда доларів. А цього тижня, як повідомляється, міністр торгівлі США Говард Лютнік виступив посередником у переговорах між американською компанією Cove Kaz Capital Group і суверенним фондом добробуту Казахстану щодо розробки двох великих родовищ. Країна має доступ до одного з найбільших у світі невикористаних запасів вольфраму, який має ключове значення для виробництва зброї та боєприпасів.

"Тим не менш, конкуренція за Центральну Азію залишається запеклою. У червні голова КНР Сі Цзіньпін взяв участь у переговорах C5 у Казахстані, щоб активізувати участь країн Центральної Азії в ініціативі Пекіна "Один пояс, один шлях". А минулого місяця президент Росії Володимир Путін взяв участь у саміті C5 у Таджикистані для зміцнення військового співробітництва", - зазначає видання.

Раніше Трамп оголосив про велику торгово-економічну угоду з Узбекистаном.

"Протягом найближчих трьох років Узбекистан спрямує майже 35 мільярдів доларів на закупівлі та інвестиції, а за наступне десятиліття - понад 100 мільярдів доларів у ключові американські галузі, включно з критично важливими мінералами, авіацією, автозапчастинами, інфраструктурою, сільським господарством, енергетикою та хімією, а також інформаційними технологіями та іншими сферами", - заявив він.

Боротьба за рідкоземельні метали

На початку серпня Пекін обмежив поставки західним оборонним компаніям рідкоземельних металів, важливих для мікроелектроніки, двигунів для БПЛА, систем наведення ракет тощо.

На цьому тлі світові лідери почали гуртуватися навколо Вашингтона. Так, США підписали угоду щодо рідкісноземельних металів з Австралією, а після схожу угоду Вашингтон підписав з Токіо.

