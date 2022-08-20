РФ перетвориться на приз для Піднебесної.

Сполучені Штати Америки і Китай готують велику угоду рівня нормалізації відносин за часів Річарда Ніксона і Мао Цзедуна. У ній держави визначать долю Росії.

Такою думкою в ефірі ТСН поділився російський юрист і опозиціонер Марк Фейгін.

"Ми ж це бачили після візиту Пелосі і напередодні його. За два дні з президентом Китаю розмовляв Байден. Це витоки, які йдуть у західній пресі. Байден дуже налаштований домовитися з Пекіном глобально. Не на рівні: "А давайте, ви не будете атакувати Тайвань, а ми з вами домовимося щодо торгової угоди". Мені здається, це набагато більш масштабна угода, що нагадує чимось Ніксона і Мао, коли домовилися. До речі, архітектором цієї угоди був Кіссінджер. А ось ви подивіться останнє інтерв'ю Кіссінджера, де він говорить, що з Китаєм треба домовлятися. А як можна з Китаєм домовитися, крім як ні за рахунок Росії?", — розповів Фейгін.

На думку опозиціонера, КНР зацікавлена в ослабленні РФ, але не зникненні. В такому випадку агресор перетвориться для Піднебесної в територію, яку можна всіляко використовувати. Це буде такий собі "приз" для Китаю "за підсумком всього".

"Тому я схильний думати, що саме Росія — предмет розмови. Хіба можна уявити, що розмови Байдена і Сі Цзіньпіна не стосуються війни в Україні? Можна уявити, що Вашингтон не стане використовувати всі важелі, в тому числі відносини з Китаєм, для того щоб посилити тиск на Москву? Я от не можу собі цього уявити", — продовжив Фейгін.

Він також нагадав, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ходили чутки про постачання зброї Росії з Китаю. Але військової допомоги з Піднебесної не було, а значить — майданчик для переговорів США і КНР залишився.

На думку російського юриста, Вашингтон і Пекін проведуть бесіди в рамках двох самітів — G20 і АСЕАН. Фейгін вважає, що можуть відбудуться дві зустрічі, а далі буде показова поїздка Байдена до Китаю.

Нагадаємо, 16 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про нейтральну позицію КНР щодо війни Росії проти нашої держави. У Піднебесній вторять наративам кремлівської пропаганди, але на практичному рівні не підтримують РФ.

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