Чому Віткофф і Кушнер не їдуть до Києва: ЗМІ дізналися справжню причину

Розмови про такий візит точаться вже багато тижнів, але плани усе відкладаються.

У квітні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер начебто планували відвідати Київ, вперше за увесь час, але візит досі відкладається. Усе через те, що у Вашингтоні не вірять у можливість прогресу в мирних переговорах, пише Kyiv Independent із посиланням на обізнані джерела.

Видання зауважує, що раніше президент України Володимир Зеленський публічно висловив розчарування тим, що представники Трампа багато разів були в Москві, але жодного разу не приїздили до Києва.

За словами неназваного співрозмовника видання, візит до Києва мав на меті не просто продемонструвати добру волю, а мав стати поштовхом для відновлення діалогу про мир, який фактично зайшов у глухий кут на тлі війни в Ірані.

За словами двох джерел, відповідно до початкового плану Віткофф і Кушнер мали поїхати до Києва, зустрітися із Зеленським, а потім вирушити до Москви для переговорів із Путіним. Однак зараз обидва посланці настільки загрузли в дипломатичному процесі з Іраном, що війна в Україні просто випала з їх порядку денного.

Крім того, як кажуть джерела журналістів, Віткоффу "важко" їздити потягом, а способу потрапити в Київ літаком зараз немає.

Однак усе це не головні проблеми. Основна причина відкладення візиту – ризик того, що візит просто яскраво висвітить глухий кут, у який зайшли переговори.

"Росіяни наполягають, що хочуть отримати весь Донбас; наша позиція: давайте знайдемо гідне рішення. Тож поки що незрозуміло, чому (посланці Трампа) повинні їхати аж сюди, щоб знову почути те саме", – сказав один український чиновник.

Неназваний американський чиновник повідомив Kyiv Independent, що візит начебто все ще обговорюється, але він досі "не підтверджений".

Проблеми у відносинах України і США

Як писав УНІАН, західні оглядачі вважають, що Україна фактично перестала розраховувати на США як на ключового союзника через політику адміністрації Дональда Трампа. Київ дедалі більше спирається на власні сили і співпрацю з європейськими партнерами, тож, ймовірно, більше не сприймає втрату американської підтримки як неминучий шлях до поразки.

Ветеран армії США Девід Френч у статті для The New York Times зокрема стверджує, що Україна поступово перебирає на себе роль морального й стратегічного центру захисту ліберальної демократії, яку раніше відігравали США. На його думку, політика Трампа підірвала довіру союзників до Америки, і центр боротьби за свободу й демократію тепер змістився до Києва.

