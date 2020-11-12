Всупереч угоді Іран розмістив під землею першу з трьох групу передових центрифуг для збагачення палива.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ), запаси збагаченого урану в Ірані у 12 разів перевищують ті, що дозволені "ядерною угодою".

Про це йдеться в щоквартальному звіт, поширеному штаб-квартирою МАГАТЕ, передає DW.

У ньому, зокрема, вказується, що, за даними на 2 листопада, запаси ядерного палива в Ісламській Республіці перевищують 2400 кг, в той час, як за угодою, підписаною Іраном у Відні в 2015 році, вони повинні були зберігатися на рівні 200 кг.

Крім того, в документі наголошується, що всупереч досягнутій угоді Іран розмістив під землею першу групу передових центрифуг для збагачення урану. При цьому експерти вказують, що паливо в них поки не завантажено.

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З дипломатичних кіл просочилася інформація, що зараз йде монтаж Другої з трьох груп таких центрифуг.

МАГАТЕ також заявило, що чекає від керівництва Ірану пояснень з приводу виявлення частинок урану в двох місцях, не позначених як місце зберігання ядерного палива.

Ядерна угода з Іраном: що відомо

У червні 2015 року п'ять країн - постійних членів Ради Безпеки ООН (США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія), а також Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду (ВДП), яка має на меті не дозволити Тегерану роздобути ядерну зброю.

Угода передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, введені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжував "виключення" з їх дії.

У травні 2018 року США вийшли з цієї угоди і ввели проти Тегерана односторонні санкції.

У відповідь Іран спочатку відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках СВПД, а 6 січня 2020 оголосив про відмову від "останнього ключового обмеження, що стосується кількості центрифуг", і заявив, що тепер "обмежень по роботі з ядерною програмою Ірану не залишилося".

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Автор: УНІАН