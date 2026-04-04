США втратили два літаки: війна в Ірані увійшла в нову фазу, - Bloomberg

Після втрат авіації США конфлікт загострюється, а удари по енергетиці та криза навколо Ормузької протоки посилюють глобальну напругу.

Іран заявив про збиття американського винищувача F-15E Strike Eagle, тоді як ще один літак США – штурмовик A-10 Thunderbolt II – зазнав катастрофи в районі Перської затоки. Ці події стали одним із найсерйозніших загострень за п’ять тижнів війни, пише Bloomberg.

За інформацією Білого дому, одного з членів екіпажу F-15E вдалося врятувати, тоді як пошуки другого тривають. Про інцидент доповіли президенту Дональду Трампу, однак він відмовився коментувати рятувальну операцію.

Водночас, за даними The New York Times, пілота A-10, який розбився у Перській затоці, також евакуювали.

Іранські медіа, зокрема Tasnim News Agency, заявили про знищення "сучасного американського винищувача" та опублікували фото уламків. Якщо інформація підтвердиться, це стане першою відомою бойовою втратою американського або ізраїльського винищувача у цьому конфлікті.

Паралельно Іран посилив атаки на енергетичну інфраструктуру регіону. У Об’єднаних Арабських Еміратах зупинився найбільший газопереробний завод Habshan після пожежі, спричиненої уламками перехопленого снаряда. У Кувейті загорівся нафтопереробний завод Mina Al Ahmadi, а також зафіксовано пошкодження електростанції та опріснювальної установки. Саудівська Аравія повідомила про перехоплення кількох безпілотників.

На тлі ескалації загострюється і ситуація навколо Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти та газу. Водний шлях фактично залишається закритим, що вже спричинило різке зростання цін на енергоносії.

Трамп продовжує чергувати дипломатичні сигнали з погрозами нових ударів по інфраструктурі Ірану, наполягаючи на необхідності відкриття протоки. Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що атаки на цивільні об’єкти не змусять Тегеран піти на поступки.

За даними CNN, попри тисячі ударів з боку США та Ізраїлю, Іран зберіг до половини своїх ракетних пускових установок і має тисячі ударних безпілотників.

Міжнародна реакція також посилюється. Понад 40 країн провели консультації щодо можливого відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Франція та Велика Британія заявили, що військовий сценарій вирішення проблеми малоймовірний, натомість потрібне припинення вогню.

Спроба просунути резолюцію в Раді Безпеки ООН щодо розблокування протоки може зіткнутися з опором Росії, яка вже розкритикувала ініціативу.

На тлі війни, яка вже забрала понад 5 тисяч життів, зростає і внутрішній тиск на Білий дім. Американці дедалі більше стурбовані економічними наслідками конфлікту, зокрема різким зростанням цін на пальне.

Втрати авіації США

Вчора вперше з початку війни в Ірані армія режиму аятол збила американський бойовий літак F-15E та штурмовик A-10 Warthog. Останній впав неподалік від Ормузької протоки.

Місцева влада вже оголосила винагороду за виявлення американського пілота – як живого, так і мертвого.

Головний ризик полягає не у втраті техніки, а у можливому захопленні військовослужбовця США. У разі потрапляння пілота в полон Іран отримає потужний інструмент політичного тиску. Ще гіршим сценарієм може стати провал рятувальної операції з додатковими втратами серед американських військових.

