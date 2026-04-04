США шукають свого пілота в Ірані, провал місії буде гірким, - Defense Express

Після втрати винищувача F-15E Strike Eagle іранські сили та США одночасно полюють на пілота – провал місії може обернутися серйозною кризою.

У ніч на 3 квітня сили Корпус вартових ісламської революції заявив про збиття американського бойового літака. Попри початкові заяви іранської пропаганди про нібито знищення F-35 Lightning II, за оприлюдненими фото уламків вдалося встановити, що йдеться про F-15E Strike Eagle, пише Defense Express.

Літак перебував на озброєнні 48-го винищувального авіакрила США, яке базується на авіабазі Лейкенхіт. Частину екіпажу вдалося врятувати, однак один із пілотів F-15E досі вважається зниклим безвісти. Для його пошуку США розгорнули масштабну бойову пошуково-рятувальну операцію типу CSAR (combat search and rescue).

До операції залучені спеціалізовані літаки HC-130J Combat King II, гелікоптери HH-60 Pave Hawk, винищувачі та безпілотники. За даними західних медіа, кілька американських гелікоптерів уже потрапили під обстріл іранських переносних зенітних ракетних комплексів, хоча екіпажі не постраждали.

Операція ускладнюється тим, що пошуки ведуться вглибині Ірану – зокрема в провінції Хузестан, за сотні кілометрів від узбережжя Перської затоки. При цьому пілота розшукують не лише американські військові, а й сили КВІР, які прочісують район падіння літака.

Місцева влада вже оголосила винагороду за виявлення американського пілота – як живого, так і мертвого.

Аналітики наголошують, що головний ризик полягає не у втраті техніки, а у можливому захопленні військовослужбовця США. У разі потрапляння пілота в полон Іран отримає потужний інструмент політичного тиску. Ще гіршим сценарієм може стати провал рятувальної операції з додатковими втратами серед американських військових.

Попри загальне домінування США в повітрі та можливість застосування стратегічної авіації, зокрема B-52 Stratofortress, ситуація демонструє, що навіть технологічна перевага не гарантує відсутності втрат.

Іранські сили, попри тривалі удари по їхній інфраструктурі, зберігають здатність створювати загрози, а бойові дії залишаються високоризикованими для обох сторін.

Втрати авіації США в Ірані

Вчора вперше з початку війни в Ірані армія режиму аятол збила американський бойовий літак F-15E та штурмовик A-10 Warthog впав неподалік від Ормузької протоки приблизно в той самий час, коли над Іраном був збитий винищувач F-15E ВПС США.

Ці інциденти мають серйозний політичний резонанс. Вони прямо суперечать попереднім заявам американського керівництва про "повний контроль" над іранським небом.

Вас також можуть зацікавити новини: