Російська армія скоїла воєнні злочини в Україні, вбила тисячі цивільних, і створила гуманітарну катастрофу.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє про заборону в'їзду для понад 2,6 тис. російських і білоруських військових і посадовців через війну проти України.

Про це держсекретар США повідомив у мікроблозі Twitter.

"Російські сили скоїли воєнні злочини в Україні, вбили тисячі цивільних, і створили гуманітарну катастрофу. У відповідь, Державний департамент США застосував візові обмеження для понад 2 тис. 600 російських і білоруських військових та інших посадовців для посилення відповідальності", - наголосив Блінкен.

Раніше повідомлялося, що Туреччина закрила небо для російських літаків, що перевозили солдатів до Сирії.

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