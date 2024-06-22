Штати не будуть розміщувати війська на цій території.

Високопоставлені чиновники США запевнили колег із Ізраїлю, які відвідали Вашингтон цього тижня, що якщо на північному кордоні Ізраїлю почнеться повномасштабна війна з Хезболлою, адміністрація Байдена повністю готова підтримати свого союзника. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в Білому домі.

Видання підкреслює, що особисті запевнення прозвучали на тлі того, що останніми тижнями збільшилася кількість транскордонних атак між Ізраїлем і підтримуваним Іраном угрупуванням Хезболла, що посилило занепокоєння щодо можливого спалаху ще одного повномасштабного конфлікту на Близькому Сході.

"Крім того, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху публічно звинуватив США у приховуванні зброї та боєприпасів у його країні, що спричинило напружену суперечку між ізраїльськими та американськими офіційними особами", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Зазначається, що найвищі посадовці Ізраїлю взяли участь у низці зустрічей із представниками адміністрації Байдена, такими як радник з національної безпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен і координатор Білого дому з питань Близького Сходу Бретт Макгурк. Вони обговорили широкий спектр тем, включаючи ситуацію на північному кордоні Ізраїлю, Іран, припинення вогню та переговори щодо заручників.

"Під час обговорення питання про провокації Хезболли цього тижня офіційні особи США чітко дали зрозуміти, що адміністрація Байдена запропонує Ізраїлю необхідну допомогу в сфері безпеки, сказав високопоставлений чиновник адміністрації, хоча США не будуть розміщувати американські війська на цій території за такого сценарію", - пише ЗМІ.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

США бояться, що Ізраїль готує повномасштабне вторгнення в Ліван. Про це минулого тижня повідомило CBS News. За інформацією джерел видання, на кордоні Ізраїлю з Ліваном, де активно діє підтримуваний Іраном ісламістський рух "Хезболла", може відкритися новий фронт, і це збільшить потреби Ізраїля в американській зброї.

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