Новий водний шлях за €23 мільярди: Туреччина готує свій 'Суецький канал', - ЗМІ

Він дозволить обійти стратегічні пастки та принесе величезні прибутки.

На тлі енергетичної кризи, спричиненої блокуванням Ормузької протоки, Туреччина прискорює будівництво "Стамбульського каналу", повідомляє Business Insider Africa.

Новий штучний шлях проляже паралельно Босфору, з'єднуючи Чорне та Мармурове моря. Як зазначається у матеріалі, канал зможе обслуговувати близько 160 суден або танкерів на день.

За даними видання Express, загальна вартість проєкту становить 23 мільярди євро: 13 мільярдів – на саму артерію, а 10 мільярдів – на інфраструктуру прилеглих територій.

"Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку в історії розвитку Туреччини. Ми бачимо Стамбульський канал як проєкт, що рятує майбутнє Стамбула. Він має забезпечити безпеку життя та майна на Босфорі для навколишніх мешканців", - заявив у 2021 році президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Головна інтрига – право на збір мита. За правилами ООН, природні протоки (як Босфор) є безкоштовними. Проте за штучні канали, як-от Суецький чи Панамський, країни законно беруть гроші. Стамбульський канал дозволить Туреччині монетизувати трафік за прикладом Єгипту.

Для порівняння, доходи Суецького каналу лише за період з 1 січня по 8 лютого 2026 року сягнули $449 мільйонів. Як повідомляє Arab News, МВФ прогнозує зростання цих доходів до $11,9 мільярда до 2030 року.

Ситуація в Перській затоці

Раніше УНІАН писав, що США розпочали масштабну блокаду Ормузької протоки.

"Негайно, починаючи з цього моменту, Військово-морські сили Сполучених Штатів, найкращі у світі, розпочнуть процес блокування будь-яких і всіх суден, що намагаються увійти до або вийти з Ормузької протоки. ... Інші країни братимуть участь у цій блокаді", - написав Трамп

Американський лідер пов’язав відкриття Ормузької протоки для всіх суден із попереднім розмінуванням іранських снарядів. Паралельно з цим під приціл Трампа потрапили компанії, що платили Тегерану за "безпечний прохід": тепер на їхні судна полюватимуть у всьому світі.

Згодом стало відомо, що США відправили для розмінування кораблі, які для цього не призначені. Два американські есмінці вже увійшли в протоку для підготовки до розмінування.

Проте у Business Insider ставлять під сумнів їхню ефективність, оскільки ці кораблі призначені для бойових дій, а не для пошуку мін.

