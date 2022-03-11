Через військові дії в Україні багато громадян тікають з країни. За два тижні війни закордон виїхав понад 2 мільйони біженців. Раніше УНІАН розповідав, як отримати тимчасовий захист або статус біженця в ЄС українським переселенцям.
Деякі країни Євросоюзу пропонують особливі умови для українських біженців. У Португалії українці можуть швидко і без бюрократії отримати ППП (посвідку на постійне проживання) на рік з правом легально жити і працювати в країні, а також користуватися медициною.
ППП в Португалії: хто і як може отримати
Отримати ППП може не тільки сам заявник, а й члени його сім'ї, в тому числі і без українського громадянства. З документів українцям потрібен тільки закордонний паспорт. Також для оформлення знадобляться інші документи, які нададуть на місці. Отримати ППП можна в будь-якому віці, але не можна мати судимість.
Як оформити ППП в Португалії: покрокова інструкція
- Знайдіть найближчий SEF (орган муніципальної влади) і приходьте туди якомога раніше. Будьте готові до довгих черг. Відділення в Лісабоні: R. Passos Manuel 40, 1150-053 Lisboa
- Подайте заяву на оформлення ППП.
- Здайте біометричні дані.
- Отримайте пластикову карту ППП.