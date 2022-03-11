Португалія пропонує дуже просте оформлення ППП для біженців з України.

Через військові дії в Україні багато громадян тікають з країни. За два тижні війни закордон виїхав понад 2 мільйони біженців. Раніше УНІАН розповідав, як отримати тимчасовий захист або статус біженця в ЄС українським переселенцям.

Деякі країни Євросоюзу пропонують особливі умови для українських біженців. У Португалії українці можуть швидко і без бюрократії отримати ППП (посвідку на постійне проживання) на рік з правом легально жити і працювати в країні, а також користуватися медициною.

ППП в Португалії: хто і як може отримати

Отримати ППП може не тільки сам заявник, а й члени його сім'ї, в тому числі і без українського громадянства. З документів українцям потрібен тільки закордонний паспорт. Також для оформлення знадобляться інші документи, які нададуть на місці. Отримати ППП можна в будь-якому віці, але не можна мати судимість.

Як оформити ППП в Португалії: покрокова інструкція

Знайдіть найближчий SEF (орган муніципальної влади) і приходьте туди якомога раніше. Будьте готові до довгих черг. Відділення в Лісабоні: R. Passos Manuel 40, 1150-053 Lisboa Подайте заяву на оформлення ППП. Здайте біометричні дані. Отримайте пластикову карту ППП.

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