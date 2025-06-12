Він каже, що розчарований.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп занадто тисне на Україну, вважаючи її слабшою стороною, і найближчим часом це не зміниться.

Таку думку в інтерв'ю Главкому висловив колишній спеціальний представник США у переговорах щодо України Курт Волкер. Він розкритикував заяви Трампа, в яких той говорить про Україну і Росію не як про агресора і жертву, а як про однакових противників:

"На мою думку, Трамп є розчарованим тим, що Путін не хоче припинити цю війну. А він думав, що так було б дуже просто і природньо це зробити, але цього не відбувається. Думаю, що Трамп здивований через це, але й досі намагається переконати Путіна погодитися на припинення вогню, замість того, щоб удатися до примусу".

За словами дипломата, американський президент може вважати згоду кремлівського правителя Путіна припинити війну єдиним способом справді закінчити конфлікт. Саме через це Трамп не запроваджує нові санкції проти Москви та не критикує Путіна.

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"І це веде до дуже незбалансованого способу оцінки цієї війни. Трамп чинить багато тиску на Україну і має великі очікування від на неї, бо розглядає Україну як слабшу сторону і водночас узагалі не покладає таких очікувань на Росію. І це дуже розчаровує. На мою думку, це буде продовжуватися. Трамп не змінить нічого з того, що він робить зараз", - додав Волкер.

Трамп не хоче карати Росію

Нагадаємо, американський президент раніше заявляв, що в разі відмови Москви від мирних перемовин та повного припинення вогню він запровадить нові санкції проти Росії.

Україна погодилася на американську пропозицію, після чого Вашингтон та низка європейських лідерів закликали Москву зробити крок у відповідь. Кремлівський правитель Путін відкинув повне перемир'я.

Попри риторику Трампа щодо "примушення до миру", обіцяних обмежень наразі не запроваджено. Крім того, він систематично заявляє, що розчарований обома сторонами війни.

Тим часом сентори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь просувають законопроєкт, що передбачає жорсткі економічні заходи проти РФ та країн, які ведуть з нею торгівлю.

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