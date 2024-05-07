Кінг вірить, що у рукопашній бійці переміг би президент України.

Відомий письменник Стівен Кінг заявив, що правитель РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський мають "залагодити свої розбіжності".

Як написав король хорорів у соцмережі Х, лідерам країн треба "припинити вбивати людей". Натомість він пропонує, щоб Путін і Зеленський влаштували бій між собою. При цьому Кінг вірить, що у рукопашній бійці переміг би президент України, на що він хотів би подивитися. Ба більше, письменник каже, що за перегляд цієї бійки варто брати оплату.

"Я думаю, що Путін і Зеленський повинні припинити вбивати людей і залагодити свої розбіжності mano a mano з оплатою за перегляд. Я хотів би побачити, як містер З надере дупу Путіну", - написав він.

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Зазначимо, що вираз mano a mano описує конфлікт між двома людьми. З іспанської він перекладається як "рука об руку".

Заяви Кінга про війну

Стівен Кінг активно підтримує Україну ще від початку повномасштабного російського вторгнення. Він неодноразово закликав керівництво США більш активно допомагати Києву та робити усе можливе для припинення кровопролиття

Раніше Стівен Кінг розкритикував республіканців за блокування допомоги Україні.

Крім того, він закликав світ не слухати тих, хто намагається залишити позаду думки про Україну. Письменник просить людей пам'ятати про нашу країну.

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