У цих пропозиціях НАТО висловить готовність до переговорів з контролю над озброєннями і підвищення прозорості щодо військової діяльності.

НАТО незабаром направить Росії свої письмові пропозиції у відповідь на її вимоги у сфері безпеки і запропонує провести серйозні переговори з питань контролю над озброєннями і заходами забезпечення прозорості щодо військової діяльності.

Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, передає Голос Америки.

"Найближчим часом ми передамо наші письмові пропозиції Росії; ми чітко дали це зрозуміти", - сказав Столтенберг.

У цих пропозиціях НАТО висловить готовність до серйозних переговорів з контролю над озброєннями і заходів підвищення прозорості щодо військової діяльності і розміщення ракет.

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Раніше Москва зажадала від західних країн гарантій безпеки, в числі яких – відмова від розширення НАТО на схід і заборона на вступ України до Альянсу.

Минулого тижня сторони провели серію переговорів по лінії американо-російського діалогу про стратегічну стабільність, Ради Росія-НАТО, а також по лінії ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Столтенберг висловив готовність знову сісти за стіл переговорів з Росією. Він зазначив, що в НАТО як і раніше готові знову вислухати і обговорити побоювання Москви і додав, що все ще вірить у можливість угоди з Росією.