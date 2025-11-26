Мотив стрільця невідомий.

У Сполучених Штатах Америки сталася стрілянина неподалік Білого дому.

Оновлено: Губернатор Західної Вірджинії відкликав свою заяву про загибель поранених у стрілянині офіцерів Національної гвардії США.

"Наразі ми отримуємо суперечливі повідомлення про стан двох членів Національної гвардії і надамо додаткову інформацію, щойно отримаємо більш повні дані. Ми молимося за цих хоробрих військовослужбовців, їхні родини та всю спільноту Національної гвардії", – повідомив він.

Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що у Вашингтон додатково відправлять 500 військових Національної гвардії.

Що передувало. Раніше інформацію про інцидент у Вашингтоні підтвердила міністерка нацбезпеки США Крісті Ноем. Вона повідомила, що внаслідок стрілянини було поранено двох військовослужбовців Національної гвардії.

Згодом губернатор Західної Вірджинії повідомив, що військові померли від отриманих поранень.

"З великим сумом ми підтверджуємо, що обидва військових Національної гвардії Західної Вірджинії, які були поранені сьогодні вранці у Вашингтоні, померли від отриманих травм. Ці хоробрі жителі Західної Вірджинії віддали свої життя, служачи своїй країні. Ми перебуваємо в постійному контакті з федеральними чиновниками, оскільки розслідування триває", – заявив він в соцмережі Х.

На інцидент відреагував і президент США Дональд Трамп. У соцмережі Truth Social він акцентував, що винний в стрілянині "заплатить дуже високу ціну".

Стрілянина в США – додаткові деталі інциденту

CNN із посиланням на заяву джерела, ознайомленого з ходом розслідування, повідомляє, що інших жертв стрілянини, крім офіцерів Нацгвардії та підозрюваного, немає.

За даними співрозмовника, підозрюваний був застрелений правоохоронцями. Мотив стрільця зараз невідомий.

Інші інциденти зі стріляниною у США

У вересні у Сполучених Штатах стріляли у відомого соратника Дональда Трампа – активіста Чарлі Кірка. Сталося це під час його виступу в кампусі Університету Юта. Куля влучила в шию Кірка.

Згодом стало відомо, що Кірк помер. Розслідуванням інциденту займалися одразу чотири відомства: поліція Орема, поліція Університету долини Юти, ФБР та Департамент громадської безпеки штату Юта.

